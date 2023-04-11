«Зенит» изучает возможность подписания Сафонова или Лантратова летом

Санкт-петербургский «Зенит» изучает возможность покупки вратарей Ильи Лантратова или Матвея Сафонова этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит». А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют € 5,5 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Трансферная стоимость Сафонова, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 15 млн. На счету вратаря в текущем сезоне РПЛ 27 матчей в составе «быков» во всех турнирах. Сафонов сумел не пропустить в девяти из них.

После перехода из «Химок» Лантратов провёл за «Локомотив» семь игр, в которых оставил свои ворота в неприкосновенности два раза. Голкипер железнодорожников не вызывался в сборную России на данный момент.