В «Бешикташе» прокомментировали слухи о помощи «Газпрома» в приобретении Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на слухи о том, что российская компания «Газпром» поможет гранду турецкого футбола приобрести полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Функционер выразил сомнение в данном варианте развития событий.
«Газпром» поможет «Бешикташу» осуществить трансфер Баринова? Я так не думаю», — приводит слова Казанчи Sport24.
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что «Газпром», который является многолетним партнёром санкт-петербургского «Зенита», станет титульным спонсором стадиона турецкого «Бешикташа» и поможет клубу приобрести Баринова, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Футболист забил два гола и сделал три голевых передачи в 27 матчах за железнодорожников в текущем сезоне.
- 11 апреля 2023
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