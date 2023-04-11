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Кордоба: не думаю о получении российского гражданства. Я на сто процентов колумбиец

Кордоба: не думаю о получении российского гражданства. Я на сто процентов колумбиец
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о возможном получении российского гражданства.

«Если честно, то я не думаю о получении российского гражданства, никаких предпосылок для этого нет. Хочу сказать, что меня всё устраивает в России, нет никаких проблем. Я на сто процентов колумбиец и буду им оставаться всегда», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Джон Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года, перейдя за € 20 млн из берлинской «Герты». Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Колумбиец за свою карьеру успел поиграть в таких европейских клубах, как «Кёльн», «Майнц», «Гранада» и «Эспаньол».

29-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в 27 матчах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее ряд легионеров РПЛ выразили желание получить российский паспорт.

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