Кордоба: в России всё устраивает, но не думаю о получении паспорта. Я на 100% колумбиец

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признался, что ему всё нравится в России, но он не планирует получать гражданство РФ, так как на сто процентов идентифицирует себя как колумбиец. Ранее ряд легионеров из клубов РПЛ заявили о желании получить российский паспорт после того, как это сделали бразильцы из «Зенита» — Малком и Клаудиньо.

«Если честно, то я не думаю о получении российского гражданства, никаких предпосылок для этого нет. Хочу сказать, что меня всё устраивает в России, нет никаких проблем. Я на сто процентов колумбиец и буду им оставаться всегда», — приводит слова Джона Кордобы «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний Кордоба принял участие в 27 матчах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач за «Краснодар».