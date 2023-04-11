Лэмпард: будь ты Ковачич или Мудрик, ты не должен испытывать волнение, играя за «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что футболисты команды должны контролировать свои эмоции независимо от своего статуса. Специалист привёл в пример хорватского полузащитника Матео Ковачича, который уже несколько раз выигрывал Лигу чемпионов, и украинского вингера Михаила Мудрика, который только пополнил состав «аристократов».

«Если ты волнуешься, не выходи на поле. Игроки не должны испытывать волнение. Для них привилегия играть за «Челси». Каждый должен доказывать, что достоин играть, будь ты Ковачич, выигравший две Лиги чемпионов, или Мудрик, который только пришёл сюда. Вы здесь не просто так», — приводит слова Лэмпарда Football London.

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