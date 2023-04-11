Малком — лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии WhoScored, в сборной — Соболев и Бейл

Статистический портал WhoScored на своём официальном сайте представил символическую сборную 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим футболистом тура стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, получивший оценку 9.1. Лучшим вратарём был признан голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин с оценкой 8.0.
Полностью символическая сборная 22-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом: Егор Бабурин («Торпедо», 8.0) — Гленн Бейл («Крылья Советов», 7.8), Олег Кожемякин («Торпедо», 8.8), Мойзес (ЦСКА, 8.5), Юрий Горшков («Крылья Советов», 7.9) — Малком («Зенит», 9.1), Иван Обляков (ЦСКА, 8.9), Никита Кривцов («Краснодар», 8.7), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА, 8.0) — Джон Кордоба («Краснодар», 8.2), Александр Соболев («Спартак», 8.1).
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