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Источник: Шалимов, Рахимов, Талалаев — претенденты на пост главного тренера «Рубина»

Источник: Шалимов, Рахимов, Талалаев — претенденты на пост главного тренера «Рубина»
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Казанский «Рубин» определился с основными претендентами на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, руководство казанцев общается с Игорем Шалимовым, Рашидом Рахимовым и Андреем Талалаевым. Все три специалиста не связаны контрактами с другими командами.

Кандидатура уволенного из «Сочи» Курбана Бердыева не является приоритетной для «Рубина», однако клуб может рассмотреть вариант с возвращением специалиста в команду, если об этом попросят в руководстве Татарстана. Аналогично может быть рассмотрен в качестве претендента на пост главного тренера Роберт Евдокимов.

Сейчас главным тренером «Рубина» является Юрий Уткульбаев. Ранее в СМИ появлялась информация о скором увольнении наставника.

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