Тренер «Зенита» об уходе Дзюбы из клуба: никакого конфликта у нас не было

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра назвал одну из возможных причин ухода нападающего Артёма Дзюбы из команды летом 2022 года.
«Дзюба в «Локомотиве» нашёл в себе мотивацию играть в футбол. В «Зените» мы считали, что Артём не будет сильно мотивирован играть так, как сейчас, ведь он не был у нас основным форвардом. Возможно, это одна из причин его ухода летом из «Зенита». Тренерский штаб видел, что Дзюба сам хотел уйти из команды. Никакого конфликта у нас с ним никогда не было», — приводит слова де Оливейры «РБ Спорт».
Нападающий покинул петербургский клуб в связи с истечением срока контракта. СМИ писали, что «Зенит» предлагал Дзюбе новое соглашение, но его не устроили условия. В августе форвард перебрался в турецкий клуб «Адана Демирспор», но пробыл там менее трёх месяцев. В начале февраля игрок подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/2023.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, став в составе сине-бело-голубых четырёхкратным чемпионом России.
- 11 апреля 2023
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