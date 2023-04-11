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Дмитрий Радченко: «Зенит» сделал очень большой шаг к чемпионству

Дмитрий Радченко: «Зенит» сделал очень большой шаг к чемпионству
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Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (2:1).

«Игра «Зенита» и «Локомотива» очень понравилась — все её ожидали. «Локомотив» был на ходу после зимней паузы, «Зенит» испытывал проблемы. Игра получилась интересная — мне понравилось.

«Зенит» сделал очень большой и длинный шаг к чемпионству. Но говорить о том, что они уже стали чемпионами, рановато.

Я не видел момент, когда Дзюба не пожал руку Семаку. Это должны комментировать те, кто знает их взаимоотношения», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей.

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