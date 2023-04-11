Месси пригласил в гости фаната, который простоял десять часов у его дома

Персональный болельщик футболиста сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси Хуан Полкан десять часов простоял перед домом своего кумира, прежде чем был допущен в его резиденцию в Париже.

«Я искал адрес Месси в интернете, но там не было никакой информации. Мне удалось получить его у парикмахера, который как-то обслуживал его на дому. Точно он мне тоже не сказал, только район, и мне потребовалось около 45 минут, чтобы найти нужное место», – приводит слова Полкана Infobae.

По словам болельщика, он стоял у дома с 9 утра и почти отчаялся, когда охранник Месси пообещал вызвать полицию. Но над ним сжалилась жена футболиста Антонелла Рокуццо, которая пригласила его в дом.

«Первое, что я увидел, это стоящий передо мной в ​​тапочках Месси, и он сказал нам: «Привет». Это был невероятный момент. Я рассказал ему, что люблю его, мы сфотографировались, он обнял меня и поставил автограф на моей руке», – сказал болельщик, который в тот же день превратил автограф в татуировку.