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«Челси» хочет приобрести Гонсалу Рамуша

«Челси» хочет приобрести Гонсалу Рамуша
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Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов «Челси». Лондонцы попытаются приобрести португальца в летнее трансферное окно. Финансовые подробности возможной сделки пока не раскрываются, сообщает Football Insider.

В текущем сезоне Рамуш провёл 37 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал десять результативных передач. Также на его счету три гола и одна результативная передача в четырёх матчах ЧМ-2022, который проходил в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Рамуш выступает за основную команду «Бенфики» с 2020 года. Контракт португальца с «орлами» рассчитан до конца июня 2026 года. Приблизительная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 40 млн.

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