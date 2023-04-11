«Челси» хочет приобрести Гонсалу Рамуша

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов «Челси». Лондонцы попытаются приобрести португальца в летнее трансферное окно. Финансовые подробности возможной сделки пока не раскрываются, сообщает Football Insider.

В текущем сезоне Рамуш провёл 37 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал десять результативных передач. Также на его счету три гола и одна результативная передача в четырёх матчах ЧМ-2022, который проходил в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Рамуш выступает за основную команду «Бенфики» с 2020 года. Контракт португальца с «орлами» рассчитан до конца июня 2026 года. Приблизительная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 40 млн.