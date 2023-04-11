«Они боятся играть в футбол». Тренер «Оренбурга» Личка — о российских футболистах

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как борется с менталитетом российских футболистов. Чешский специалист признался, что его удивило, что игроки в России «боятся играть в футбол».
«Больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.
И одна из моих первых задач в «Оренбурге» — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперёд в надежде на шальной рикошет. Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки — Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь всё иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.
Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я, скорее, отругаю их за то, что они не попробовали», — приводит слова Лички Sport24.
- 11 апреля 2023
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