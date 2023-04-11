Сергей Семак высказался о возможности стать главным тренером сборной России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности работы со сборной России, заявив, что ему нелегко быть наставником сине-бело-голубых и что российскую национальную команду возглавляет хороший специалист.
«Хотел бы ли я тренировать сборную России? Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — приводит слова Семака «РБ Спорт».
Сейчас сборную России возглавляет Валерий Карпин, руководящий командой с 2021 года. Под руководством наставника «Ростова» россияне сыграли 12 матчей, в которых одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и один раз проиграли. Контракт Карпина с РФС действует до 2024 года, Семака с «Зенитом» — до 2025 года.
- 11 апреля 2023
-
15:39
-
15:37
-
15:20
-
15:17
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
13:01
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:20