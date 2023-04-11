Тренер «Оренбурга» Личка: 1968 год навсегда останется негативной страницей в истории Чехии
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об отношении жителей Чехии к России, отметив, что после событий 1968 года в Праге должно смениться два-три поколения людей, чтобы негатив сошёл на нет.
«Думаю, 68-й год навсегда останется негативной страницей нашей истории. Чтобы это утихло, нужно, чтобы сменилось два-три поколения. Сегодня поколение-68 ещё живо. И они хорошо помнят те события и рассказывают о них своим детям и внукам. Поэтому и сегодня в Чехии те события вызывают большой негатив», — приводит слова Лички Sport24.
События 1968 года в Чехословакии были названы историками «Пражской весной». В это время в стране осуществлялась попытка перехода от социализма к капитализму, что привело к вводу войск СССР в Прагу.
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