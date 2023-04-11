Будущий форвард «Реала» Эндрик: мадридцы выиграют Лигу чемпионов

Бразильский форвард «Палмейрас» Эндрик выразил предположение, что мадридский «Реал» станет победителем в Лиге чемпионов в текущем сезоне, а также поделился мнением об игре будущих партнёров по клубу.

«Я не пропускаю ни одного матча «Реала». Я всегда присутствую, всегда наблюдаю, как Вини «уничтожает» противников. Очень приятно видеть, как он играет. Винисиус всегда счастлив, играет с улыбкой на лице. То же самое, когда его провоцируют… Чем больше на нём фолят, тем больше он проявляет характер. Те, кто критикует Вини, на мой взгляд, глупы.

Смотрю на Родриго, Милитао, бразильцев… Ещё один игрок, на которого я больше всего обращаю внимание — это Бензема. Я вижу, что он делает в штрафной на протяжении всего матча. Очень приятно осознавать, что я буду играть рядом с теми футболистами, с которыми играю в FIFA.

Я верю, что мы – мадридский «Реал», выиграем Лигу чемпионов и что Вини будет лучшим в мире», – приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.