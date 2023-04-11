Игрок «Баварии» Коман: люблю, когда сердце бьётся со скоростью 100-150 ударов в минуту

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман признался в любви к высокой скорости, гонкам Формулы-1 и острым ощущениям, которые он испытывает в важных футбольных матчах.
«Я люблю скорость. Мне нравятся все быстрые машины. Я очень люблю скорость. Когда я был моложе, то любил картинг, мне очень нравится Формула-1. Думаю, мне нравится всё, что связано со скоростью. Но что я действительно люблю — острые ощущения. Мне нравится чувствовать, как бьётся моё сердце со скоростью 100 ударов в минуту. Я люблю это. Именно поэтому в футболе мне нравится играть в больших матчах, потому что именно они дают эти ощущения.
Твоё сердце начинает биться со скоростью в 150 ударов в минуту, оно реально шумит. Очень высокий уровень, любая ошибка может привести к голу, и именно это даёт мне энергию и помогает мне просыпаться каждый день. Даже когда тебе больно, нужно отдаваться на 100 процентов», — приводит слова Комана The Telegraph.
Сферическая крыса в вакууме. Хит#141
- 11 апреля 2023
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