Игнатьев: Бердыеву надо засучить рукава и браться за возможность заниматься любимым делом

Прославленный советский тренер Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Трудно сказать, почему Бердыева уволили из «Сочи». Возможны несколько вариантов развития событий. Бердыев авторитетный человек и не пойдёт на поводу. Возможен вариант, что клуб не выполнил всех обязательств, которые брал на себя. Либо руководству казалось, что Бердыев не выполнял тех задач, которые стояли перед ним: добиваться побед и давать игровое направление команде. Возможно, ему просто сказали: «Курбан Бекиевич, такая ситуация, что мы дальше не можем ждать от вас результата, не хватает времени». Могут быть какие-то частные моменты, например, с кем-то не поладил из руководства.

Огорчительно, что на данном этапе Бердыева не будет в нашем футболе. Уж больно много в российском чемпионате тренеров, которых меняют как перчатки.

Если ходит информация о «Рубине» и у самого клуба есть желание, стремление и понимание, что этот тренер крайне необходим, а команда нуждается в его опыте и знаниях, то почему бы Бердыеву его не возглавить? Если человек работал долгие годы и копилась физическая и нервная усталость, тогда надо взять паузу, всё переосмыслить и чуть-чуть выдохнуть. Но мне кажется, Курбан работал в «Сочи» совсем немного времени и никак не мог устать от футбола. Ему надо засучить рукава и использовать подвернувшуюся возможность, когда тебя приглашают заниматься своим любимым делом», – сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.