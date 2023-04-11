Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатьев: Бердыеву надо засучить рукава и браться за возможность заниматься любимым делом

Игнатьев: Бердыеву надо засучить рукава и браться за возможность заниматься любимым делом
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный советский тренер Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Трудно сказать, почему Бердыева уволили из «Сочи». Возможны несколько вариантов развития событий. Бердыев авторитетный человек и не пойдёт на поводу. Возможен вариант, что клуб не выполнил всех обязательств, которые брал на себя. Либо руководству казалось, что Бердыев не выполнял тех задач, которые стояли перед ним: добиваться побед и давать игровое направление команде. Возможно, ему просто сказали: «Курбан Бекиевич, такая ситуация, что мы дальше не можем ждать от вас результата, не хватает времени». Могут быть какие-то частные моменты, например, с кем-то не поладил из руководства.

Огорчительно, что на данном этапе Бердыева не будет в нашем футболе. Уж больно много в российском чемпионате тренеров, которых меняют как перчатки.

Если ходит информация о «Рубине» и у самого клуба есть желание, стремление и понимание, что этот тренер крайне необходим, а команда нуждается в его опыте и знаниях, то почему бы Бердыеву его не возглавить? Если человек работал долгие годы и копилась физическая и нервная усталость, тогда надо взять паузу, всё переосмыслить и чуть-чуть выдохнуть. Но мне кажется, Курбан работал в «Сочи» совсем немного времени и никак не мог устать от футбола. Ему надо засучить рукава и использовать подвернувшуюся возможность, когда тебя приглашают заниматься своим любимым делом», – сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Материалы по теме
Колосков: отставка Бердыева из «Сочи» — сложная тема. Могу выразить только сожаление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023