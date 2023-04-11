ФИФА обязала «Лидс» выплатить € 28 млн бывшему игроку

ФИФА встала на сторону форварда «Базеля» Жан-Кевина Огустена в его споре с бывшим клубом — «Лидсом». Организация обязала клуб выплатить € 28 млн французскому нападающему, который провёл за команду всего 48 минут, сообщает The Athletic.
Данное решение было принято из-за того, что «Лидс» отказался выкупать форварда после аренды и предоставлять ему пятилетний контракт: «ковидный» сезон завершился после 1 июля, а в документах была прописана обязанность выкупить игрока до этой даты.
В 2020 году Огустен был арендован «Лидсом» у «Лейпцига», и по условиям сделки должен был в обязательном порядке быть выкуплен в случае выхода клуба в АПЛ. Из-за пандемии коронавируса сезон завершился 17 июля, а аренда Огюстена истекала 30 июня, поэтому «Лидс» отказался выполнять обязательства.
«Лейпциг» пожаловался в ФИФА, после чего клубы договорились на компенсацию в размере € 17,6 млн. С Огустеном англичане не договорились, поэтому решение о выплате компенсации принимали в ФИФА.
По информации источника, «Лидс» уже подал апелляцию на решение Международной федерации футбола.
- 11 апреля 2023
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