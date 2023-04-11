Игнатьев: российские тренеры ничего не достигают, они не могут привнести что-то в футбол

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему российские специалисты не востребованы на европейском рынке. По его мнению, футбол клубов РПЛ не даёт оснований верить в то, что российские тренеры способны привнести что-то в этот вид спорта.

«Сейчас наш футбол не на таком уровне, чтобы кто-то в Европе, сидя в своём кабинете, сказал: «А давайте пригласим российского тренера, футбол у них уж очень хорош». С какого?! С чего наши тренеры туда поедут, если у себя-то ничего не достигают?

Конечно, тот же Валерий Карпин ещё может поработать в Испании, потому что там его знают. Но с чего на Карпина должна обратить внимание, например, французская команда.

Наш футбол не даёт оснований людям верить, что мы что-то можем привнести своё в эту игру. Пока мы у себя здесь хотя бы не наладим хозяйство и результаты, то к нам так и будут относиться.

Надо говорить о том, что у нас не всё благополучно. От этого не всё благополучно и в тренерском корпусе. Всё же завязано. Кто этого не понимает — ничего страшного, кто поймёт, тот будет формироваться как личность. А когда кричат эти лозунги… Это уход от истины далеко в сторону», — приводит слова Игнатьева Legalbet.