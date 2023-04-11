Как завершится матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария»?

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать исход предстоящего матча:
Проголосовать в опросе также можно по ссылке
Напомним, также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Манчестер Сити» — «Бавария».
На стадии 1/8 финала «Бавария» прошла «Пари Сен-Жермен», обыграв французов со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1. Между собой «Бавария» и «Манчестер Сити» в последний раз встречались летом 2022 года — товарищеский матч завершился со счётом 1:0 в пользу британского коллектива.
- 11 апреля 2023
-
15:39
-
15:37
-
15:20
-
15:17
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
13:01
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:20