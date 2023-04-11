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Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Как завершится матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария»?

Как завершится матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария»?
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Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать исход предстоящего матча:

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

Напомним, также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Манчестер Сити» — «Бавария».

На стадии 1/8 финала «Бавария» прошла «Пари Сен-Жермен», обыграв французов со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1. Между собой «Бавария» и «Манчестер Сити» в последний раз встречались летом 2022 года — товарищеский матч завершился со счётом 1:0 в пользу британского коллектива.

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