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Осимхен не сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом»

Осимхен не сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом»
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Лучший бомбардир «Наполи» в нынешнем сезоне Виктор Осимхен пропустит первый матч с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом фанатам «адзурри» сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

«К сожалению, Виктор сейчас не в состоянии играть. Мы надеемся, что он вернётся в строй к ответному матчу 18 апреля», — цитирует Де Лаурентиса La Repubblica.

Напомним, Осимхен вернулся в «Наполи» из расположения сборной Нигерии с травмой приводящей мышцы левого бедра.

В текущем сезоне на счету Осимхена 29 игр в футболке «Наполи» во всех турнирах. Нигериец сумел отметиться 25 голами и четырьмя результативными передачами.

Первый матч между командами в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в среду, 12 апреля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.

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