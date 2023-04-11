«Тоттенхэм» ищет замену Льорису. Мерет из «Наполи» — приоритетный вариант

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении 26-летнего голкипера «Наполи» Алекса Мерета в качестве замены Уго Льорису, сообщает La Repubblica.

Вратарь «Наполи» изначально рассматривался Антонио Конте в качестве главного кандидата на место основного вратаря команды. «Тоттенхэму» придётся поблагодарить своего бывшего наставника за то, что он указал на Мерета в качестве варианта, если «шпоры» в конечном итоге подпишут голкипера, который мог бы стать идеальным долгосрочным решением для замены Льориса в стартовом составе.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов продать Мерета за € 30 млн уже этим летом, несмотря на то что голкипер играет огромную роль в команде Лучано Спаллетти, которая с отрывом в 16 очков лидирует в Серии А.

Контракт Мерета с «Наполи» действует до конца июня 2024 года. В текущем чемпионате Италии 26-летний вратарь принял участие в 28 играх, в которых пропустил 21 гол.

36-летний Льорис проводит в составе «Тоттенхэма» 11-й сезон. Голкипер перешёл в состав «шпор» из французского «Лиона» в 2012 году.