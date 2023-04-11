«Химки» близки к назначению Андрея Талалаева на пост главного тренера

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев близок к назначению на пост главного тренера подмосковных «Химок». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов, назначенный на этот пост после увольнения предыдущего наставника подмосковной команды Спартака Гогниева.

«Химки» после 22 сыгранных матчей идут в зоне вылета из РПЛ, занимая предпоследнее, 15-е место с 13 набранными очками. «Торпедо», из которого некоторое время назад ушёл Талалаев, расположилось на одну строчку ниже химчан.

Следующий матч у «Химок» должен состояться 15 апреля в Самаре, где подмосковная команда сыграет с «Крыльями Советов» в 23-м туре РПЛ.