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Владимир Гранат: «Динамо» нужна уверенная победа — после этого появится результат

Владимир Гранат: «Динамо» нужна уверенная победа — после этого появится результат
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Бывший футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал результаты московского клуба. По его мнению, сейчас бело-голубым важно добыть уверенную победу — это может дать толчок для улучшения результатов «Динамо».

«В весенней части чемпионата «Динамо», как и многие другие российские клубы, не может найти свою игру. Динамовцам нужна уверенная победа — после этого появится результат. Всегда легче демонстрировать хорошую игру, когда есть победы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, в последнем матче «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (3:3). На данный момент «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 22 матча.

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