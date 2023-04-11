В «Соколе» заявили о большом интересе к экс-тренеру «Пари НН» Артёму Горлову

Генеральный директор саратовского «Сокола», выступающего во Второй лиге, Алексей Потапов обозначил интерес клуба к экс-наставнику «Енисея» и «Пари Нижний Новгород» Артёму Горлову. Потапов подчеркнул, что у «Сокола» большой интерес к Горлову.
«Увольняем ли мы Евгения Харлачёва? Расстаёмся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.
Хотят ли в «Соколе» видеть главным тренером Артёма Горлова? Это так. У нас большой к нему интерес. Ждём ответа», — приводит слова Потапова Metaratings.
Напомним, 35-летний Горлов сезон-2022/2023 начал в качестве главного тренера красноярского «Енисея» — клуба Мелбет Первой лиги. Перед зимней паузой «Пари НН» покинул Михаил Галактионов, который отправился работать в «Локомотив». На его место был приглашён Горлов. Однако дела у специалиста в новой команде не заладились: при Горлове нижегородцы проиграли пять из шести матчей, опустившись на 13-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
- 11 апреля 2023
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