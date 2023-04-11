Неймар выиграл в рулетку € 35 тыс. после проигранного € 1 млн две недели назад

Форвард «ПСЖ» Неймар выиграл в онлайн-рулетку € 35 тыс.

В понедельник вечером бразилец решил попытать удачу в онлайн-рулетке. И на этот раз победил. Он поставил более € 10 тыс. на несколько чисел, прежде чем шарик остановился на цифре 29, одной из тех, которые выбрал бразилец. Таким образом, нападающий «ПСЖ» получил выигрыш в размере € 35 тыс. благодаря этой удаче.

У Неймара большая любовь к азартным играм. Бразилец — частый участник покерных турниров, а также лицо многих мероприятий в этой сфере. Когда Неймар травмирован и не играет, он старается уделять время своему хобби. Так, например, в одном из последних прямых эфиров форвард менее чем за два часа проиграл € 1 млн в онлайн-казино, что примерно составляет его недельную зарплату в «ПСЖ». Эту сумму Неймар «слил» меньше чем за два часа.

Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы. Недавно он перенёс операцию на лодыжке и вернётся на поле только в следующем сезоне.