Агент: Мойзес без проблем может играть в центре защиты — это отличная находка Федотова

Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Мойзеса, высказался об использовании своего клиента на позиции центрального защитника в составе армейцев. Отметим, что ранее Мойзес выступал на позиции крайнего защитника.

«Тренерский штаб ЦСКА использует Мойзеса в центре обороны — комфортно ли это? Никаких проблем. Мойзес на протяжении всей карьеры выступал на позиции крайнего защитника, но тренерскому штабу удалось разглядеть в нём качества игрока центра обороны. Думаю, благодаря хорошим физическим данным, резкости и выбору позиции Мойзес без проблем может играть центральным защитником. Это отличная находка главного тренера ЦСКА», — приводит слова Мойзеса Metaratings.