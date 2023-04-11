Рюдигер: играть с Бензема, Модричем и Кроосом — огромная честь

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер выразил восхищение партнёрами по команде.

«Если вспомнить матч с «Ливерпулем» (на стадии 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде», в котором «Реал» выиграл со счётом 5:2, проигрывая 0:2 к 14-й минуте. – Прим. «Чемпионата»), мы показали лучшую игру, когда ветераны сказали: «Спокойно». Они знают, что и как делать. Каждый должен знать свою роль, и я в том числе. Моя миссия – бороться и облегчать им жизнь.

Я борюсь изо всех сил. Конечно, я тоже что-то говорю, но лидер – это не тот, кто больше говорит. Посмотрите на Карима (Бензема) – он не из тех, кто болтает больше всех. Модрич – нет. Кроос – тоже нет. Тогда кто я такой, чтобы приходить и начинать говорить без остановки? Играть с Бензема, Модричем и Кроосом – огромная честь для меня», – приводит слова Рюдигера Marca.