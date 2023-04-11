Экс-тренер вратарей ЦСКА оценил игру Торопа в матче с «Химками»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера армейской команды Владислава Торопа в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).

«В принципе, нормально справился. Молодой парень, немного его «захлёстывает». Была одна ошибка, не рассчитал на выходе, но в дальнейшем справился. Ему нужна игровая практика. Отсюда и возникает у молодых ребят уверенность, когда они приходят через игры. Для него это хороший опыт», — приводит слова Вячеслава Чанова Metaratings.

Отметим, что Тороп является воспитанником академии ЦСКА. 19-летний вратарь провёл за основную команду армейцев 11 матчей, пропустил шесть голов, а также сохранил свои ворота в неприкосновенности в шести матчах. За дубль армейцев Тороп успел сыграть 28 матчей (пропустил 36 голов).