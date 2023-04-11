Компани и Кэррик претендуют на награду тренеру сезона в Чемпионшипе

Стали известны претенденты на награды игроку и тренеру года во втором по силе английском футбольном дивизионе.

Лучшего тренера сезона выберут из следующих кандидатов: Венсан Компани («Бёрнли»), Майкл Кэррик («Мидлсбро») и Марк Робинс («Ковентри Сити»).

За звание лучшего игрока поборются нападающий «Мидлсбро» Чуба Акпом (25 голов), форвард «Ковентри Сити» Виктор Дьёкереш (18 голов и 9 передач) и полузащитник «Бернли» Джош Браунхилл (шесть голов и восемь передач).

Победители будут объявлены 23 апреля.

«Бёрнли» под руководством Компани досрочно вышел в АПЛ, «Мидлсбро» идёт четвёртым, а «Ковентри Сити» — девятым.