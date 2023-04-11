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Тороп: испытываю волнение перед играми, но, едва приезжаю на стадион, оно само пропадает

Тороп: испытываю волнение перед играми, но, едва приезжаю на стадион, оно само пропадает
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19-летний вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал о настрое перед матчами.

«На самом деле со мной это всегда происходит в одном ключе. Испытываю волнение перед игрой, но, едва приезжаю на стадион, оно само собой пропадает. На смену приходят другие ощущения. Чувствую себя максимально заряженным на игру, концентрация 100-процентная. Всегда настроен, готов выходить на поле и делать своё дело.

Тяжелее ли вратарю играть, когда мало работы? Соглашусь. Когда соперник чаще атакует, ты всегда в тонусе. А так 70 минут, условно, стоишь, ничего не делаешь, а тебе всё равно нужно быть готовым. Хотя, скажу честно, мои ощущения после игры не зависят от того, много моментов было у соперника или мало. Всегда чувствую себя одинаково. Наверное, у вратаря это больше на психологию действует.

Могу сказать, что раньше игра точно забирала намного больше нервов. Сейчас уже проще. Видимо, это приходит с опытом, дальше, надеюсь, будет ещё легче. Главное, усердно работать на тренировках. Очень хочется, чтобы наша команда побеждала. Когда есть результат, то есть и приятные эмоции, и чувство удовлетворения от того, что было сделано», — сказал Тороп в интервью Bobsoccer.

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