Горецка: если Мусиала продолжит работать в том же духе, его уровню не будет предела

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался об одноклубнике Джамале Мусиале.
«Джамал может считаться одним из самых больших талантов в истории немецкого футбола. Он высоко держит планку. В его игре нет больших взлётов и падений. Он каждую неделю в стартовом составе — это как нельзя лучше демонстрирует его уровень. Он помогает нам добиваться целей. Он великолепно действует с мячом на ограниченном пространстве, создаёт много моментов. У него много потрясающих качеств. Если он продолжит работать в том же духе и избежит травм, то его уровню не будет предела.
Моя задача — помогать молодым игрокам и служить им примером. Когда я пришёл в «Баварию», мне помогали Франк Рибери и Арьен Роббен. Теперь должен помогать я. Считаю это своей целью. Не буду говорить ему, как идти в дриблинг и что делать каждый день. Он и так прекрасно знает. Но я хочу помочь ему на поле, оказать поддержку или помочь, если у него возникнет вопрос, помочь в ситуациях, с которыми он пока незнаком. Например, в общении с прессой, с которой ему наверняка придётся часто контактировать в будущем. Все в команде хотят помочь ему», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.
- 11 апреля 2023
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