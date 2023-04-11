Анчелотти — о Лэмпарде: он знает, как подготовить свою команду к такой игре
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новом наставнике «Челси» Фрэнке Лэмпарде перед первым матчем команд в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
«У Фрэнка меньше опыта, чем у меня? Я не думаю, что мой опыт сильно повлияет на то, что будет происходить завтра. Лэмпард был отличным игроком, которого я тренировал в течение двух лет.
Он хорошо разбирается в таких играх и знает, как подготовить свою команду. Он работает всего неделю, но за время, проведённое в «Челси», он хорошо проявит себя», — приводит слова Анчелотти 90min.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» пройдёт завтра, 12 апреля, в Мадриде. Встреча начнётся в 22:00 мск.
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