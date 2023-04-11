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Билялетдинов: на месте Пиняева я бы сто раз подумал над переходом в «Зенит»

Билялетдинов: на месте Пиняева я бы сто раз подумал над переходом в «Зенит»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву.

«Включится и включится «Зенит» в борьбу за Пиняева, какая разница? Пиняеву ещё работать и работать, чтобы выйти на стабильный уровень. Если он себя видит в «Локомотиве», то не думаю, что его заинтересует «Зенит». Надо уже понимать, куда ты влился и что тебе надо от карьеры. Зачем ему куда-то сейчас перестраиваться на другой город и клуб?

На его месте я бы сто раз подумал. Бывало, футболисты переходили в «Зенит» и терялись. «Зенит» — это всегда претендент на всех наших талантливых футболистов. Но в нынешней ситуации я бы Пиняеву не рекомендовал», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

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