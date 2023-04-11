Генменеджер «Кармиотиссы»: сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус негативно высказался об экс-тренере команды Александре Кержакове.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придёт в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — сказал Антониус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кержаков был назначен на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы» в начале февраля. Российский специалист проработал в клубе меньше двух месяцев и был уволен с должности 1 апреля. Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела шесть игр в чемпионате, сумев выиграть лишь однажды (в других играх — одна ничья и четыре поражения).