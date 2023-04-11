Тренер «Аль-Насра» — о ничьей с «Аль-Фейхой»: не удовлетворён выступлением игроков

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о безголевой ничьей в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой».
«Результат действительно отрицательный, и мы не рады этому. Я не удовлетворён выступлением игроков. Я попросил их сыграть на таком же уровне, как в предыдущем матче с «Аль-Адалахом» (5:0), но этого не произошло. Осталось семь игр, и нам нужно исправляться. Мы понимаем, что после потери двух очков будет непросто, но всё возможно», — приводит слова Гарсии Goal со ссылкой на Saudi Sports Company.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка в 23 матчах и отставая от «Аль-Иттихада» на три очка.
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