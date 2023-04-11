Экс-защитник «Химок» Тихий сообщил, что тренируется с «Пари Нижний Новгород»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, что тренируется с основным составом «Пари Нижний Новгород».

«Да, тренируюсь с «Пари НН», причём в общей группе. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу, что допустили такую возможность. Ребята в команде приняли меня хорошо. Подпишу ли с клубом контракт? Нет смысла говорить сегодня о том, что будет завтра. Мы пока это не обсуждали. В этом сезоне я всё равно сыграть не смогу», — приводит слова Тихого Metaratings.

30-летний Тихий расторг контракт с «Химками» после конфликта с главным тренером Спартаком Гогниевым, которого уволили следом за неудовлетворительные результаты. Сейчас Тихий находится без клуба.

В составе подмосковного клуба защитник принял участие в 10 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.