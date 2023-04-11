«Манчестер Сити» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.
В официальных матчах «Манчестер Сити» и «Бавария» в последний раз встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/2015, обменявшись домашними победами.
- 11 апреля 2023
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