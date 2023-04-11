Талалаев: про амбиции после назначения в «Химки» громких слов говорить не буду

Новый главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал назначение на пост наставника подмосковного клуба. Контракт со специалистом подписан на пять лет.

«Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо.

Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодёжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.