«Некоторым кажется, что у них больше». «Оренбург» и «Ростов» пошутили о размере поля

«Оренбург» и «Ростов» обменялись шутками о размере полей стадионов «Газовик» и «Ростов Арена».

На пресс-конференции после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что размер поля у соперника меньше. На следующий день в телеграм-канале оренбуржцев появилось видео, на котором утверждалось, что размеры полей у команд одинаковые. На видео девушка измеряет поле «Газовика» рулеткой, после чего говорит: «Некоторым всегда кажется, что у них больше».

«Ростов» в ответ выложил в своём телеграм-канале фото своего стадиона с подписью: «Девушки, как никто другой, должны знать, что главное не только размер, а ещё и качество. Оно сейчас, как видите, превосходное».