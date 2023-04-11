Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александра Мостового выписали из больницы после проблем со спиной

Александра Мостового выписали из больницы после проблем со спиной
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что его выписали из больницы после проблем со спиной.

«Меня выписали из больницы. Не всё в порядке, старые травмы не дают мне находиться в порядке. Да, сейчас лечусь дома. Это всё травмы спины, о которых говорил, позвоночник, который я повредил, наверное, в начале футбольной карьеры», — сказал Мостовой в интервью ТАСС.

Ранее Мостовой лёг на плановую госпитализацию из-за проблем со спиной и позвоночником. Об этом стало известно позавчера, 9 апреля.

Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году в «Алавесе». Он также выступал за «Сельту», «Страсбург», «Кан», «Бенфику», «Спартак» и «Красную Пресню». На его счету также 50 матчей в составе сборной России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023