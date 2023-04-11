Александра Мостового выписали из больницы после проблем со спиной

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что его выписали из больницы после проблем со спиной.

«Меня выписали из больницы. Не всё в порядке, старые травмы не дают мне находиться в порядке. Да, сейчас лечусь дома. Это всё травмы спины, о которых говорил, позвоночник, который я повредил, наверное, в начале футбольной карьеры», — сказал Мостовой в интервью ТАСС.

Ранее Мостовой лёг на плановую госпитализацию из-за проблем со спиной и позвоночником. Об этом стало известно позавчера, 9 апреля.

Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году в «Алавесе». Он также выступал за «Сельту», «Страсбург», «Кан», «Бенфику», «Спартак» и «Красную Пресню». На его счету также 50 матчей в составе сборной России.