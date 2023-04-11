Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка: первые четыре месяца в «Оренбурге» были сложными, я не знал русский футбол

Личка: первые четыре месяца в «Оренбурге» были сложными, я не знал русский футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о начале работы в чемпионате России.

«В «Оренбурге» первые четыре месяца было очень сложно. Мы в аэропортах и гостиницах проводили больше времени, чем на тренировках. Когда я приехал, я вообще никого не знал. В один момент у меня вообще в раздевалке было всего 12 человек. И надо было за неделю набрать игроков. Если бы такая ситуация произошла в Европе, мне, наверное, пришлось бы забивать состав любителями. Но к декабрю мы закрепились на третьем месте. Для меня это было большое достижение. Ведь мы реально собирали игроков без контрактов, которые не проходили с нами предсезонку. Все были на разном уровне. Просто сумасшествие.

Но здесь не только моя заслуга. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев помогал собирать игроков. Плюс мои помощники — большие молодцы. Когда я сюда пришёл, я не знал русский футбол. Они мне много помогали. В итоге мы создали хорошую атмосферу. Команда давала результат, который придавал всем уверенность», — приводит слова Лички Sport24.

Материалы по теме
Личка — о работе в России: в моей семье все знают — я делаю то, что хочу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023