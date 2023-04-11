Личка: первые четыре месяца в «Оренбурге» были сложными, я не знал русский футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о начале работы в чемпионате России.
«В «Оренбурге» первые четыре месяца было очень сложно. Мы в аэропортах и гостиницах проводили больше времени, чем на тренировках. Когда я приехал, я вообще никого не знал. В один момент у меня вообще в раздевалке было всего 12 человек. И надо было за неделю набрать игроков. Если бы такая ситуация произошла в Европе, мне, наверное, пришлось бы забивать состав любителями. Но к декабрю мы закрепились на третьем месте. Для меня это было большое достижение. Ведь мы реально собирали игроков без контрактов, которые не проходили с нами предсезонку. Все были на разном уровне. Просто сумасшествие.
Но здесь не только моя заслуга. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев помогал собирать игроков. Плюс мои помощники — большие молодцы. Когда я сюда пришёл, я не знал русский футбол. Они мне много помогали. В итоге мы создали хорошую атмосферу. Команда давала результат, который придавал всем уверенность», — приводит слова Лички Sport24.
- 11 апреля 2023
-
20:15
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:22
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
17:03
-
16:58