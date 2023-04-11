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Шишкин: Бердыев — один из лучших тренеров России. Видимо, с «Сочи» не сошлись звёзды

Шишкин: Бердыев — один из лучших тренеров России. Видимо, с «Сочи» не сошлись звёзды
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Бывший защитник сборной России Роман Шишкин прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Глобальную причину отставки Бердыева выяснить тяжело. Если говорить поверхностно – причина в результатах. Тяжело сказать, с чем связаны не совсем удачные результаты. Бердыев — один из лучших тренеров России, у него стабильный тренерский штаб, и он готовил команду почти всю зиму. А у «Сочи» хороший подбор игроков. Видимо, просто звёзды не сошлись.

Не думаю, что у этого отстранения есть какие-то нефутбольные причины. Я не нахожусь внутри команды, но ничего такого не слышал. Нет никаких оснований сомневаться в профессионализме Бердыева и говорить, что он что-то сделал не так. Опять же – просто не пошло. Такое бывает.

Пять матчей – слишком мало, чтобы ожидать результата от Бердыева? В футболе много психологических моментов. Иногда хочется, чтобы результат появился сразу, а его нет. Курбан Бекиевич пытался исправить ситуацию, но он тоже не железный. Случилось так, как случилось», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

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