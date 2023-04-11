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Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу

Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу
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Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Такое ощущение, что мы играем с «Реалом» каждый год с тех пор, как я пришёл в «Челси». Так что это большая команда, мы обыгрывали её в прошлом, с нетерпением ждём матча и готовы к вызову.

Предыдущее противостояние могло сложиться по-другому. Хотим реванша и, надеюсь, победим их. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно обыграть несколько хороших команд, поэтому мы к этому готовы. Мы уверенная в себе команда, знаем, что у нас достаточно хороших игроков, чтобы навести шороху в турнире», — приводит слова игрока официальный сайт «Челси».

Первый матч противостояния состоится завтра, 12 апреля.

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