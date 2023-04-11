Матч «Арсенал» — «Челси» в АПЛ перенесён по просьбе полиции
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Изменилось время проведения матча 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси». Об этом сообщает The Athletic.
Первоначально матч должен был состояться 29 апреля и начаться в 17:30 по местному времени. На стадионе «Арсенала» состоятся две важные встречи в течение нескольких дней, что вызвало опасения полиции. 29 апреля юношеская команда «канониров» сыграет с «Вест Хэмом» в финале Кубка, а 1 мая женская команда проведёт ответный матч с «Вольфсбургом» в полуфинале Лиги чемпионов. Матч «Арсенал» — «Челси» в рамках АПЛ был перенесён на 2 мая. Игра начнётся в 20:00 по местному времени.
Сообщается, что решение о переносе матча вызвало критику со стороны Ассоциации футбольных болельщиков, а также фондов болельщиков «Арсенала» и «Челси».
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