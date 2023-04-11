Чилуэлл продлил контракт с «Челси» до 2027 года
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Защитник лондонского «Челси» Бенджамин Чилуэлл продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба английской команды. Соглашение действует до лета 2027 года.
Чилуэлл в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году. С тех пор он вылечил серьёзную травму колена, чтобы вновь стать ключевым игроком команды. Он подписал первый контракт с «Челси» в 2020 году, когда команду возглавлял нынешний тренер Фрэнк Лэмпард. Всего игрок провёл за синих 80 матчей и забил девять мячей.
«Аристократы» заплатили за футболиста «Лестеру» немногим больше € 50 млн. Крайний защитник сыграл за лондонцев 26 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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