Чилуэлл продлил контракт с «Челси» до 2027 года

Защитник лондонского «Челси» Бенджамин Чилуэлл продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба английской команды. Соглашение действует до лета 2027 года.

Чилуэлл в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году. С тех пор он вылечил серьёзную травму колена, чтобы вновь стать ключевым игроком команды. Он подписал первый контракт с «Челси» в 2020 году, когда команду возглавлял нынешний тренер Фрэнк Лэмпард. Всего игрок провёл за синих 80 матчей и забил девять мячей.

«Аристократы» заплатили за футболиста «Лестеру» немногим больше € 50 млн. Крайний защитник сыграл за лондонцев 26 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.