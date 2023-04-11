Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чилуэлл продлил контракт с «Челси» до 2027 года

Чилуэлл продлил контракт с «Челси» до 2027 года
Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Бенджамин Чилуэлл продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба английской команды. Соглашение действует до лета 2027 года.

Чилуэлл в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году. С тех пор он вылечил серьёзную травму колена, чтобы вновь стать ключевым игроком команды. Он подписал первый контракт с «Челси» в 2020 году, когда команду возглавлял нынешний тренер Фрэнк Лэмпард. Всего игрок провёл за синих 80 матчей и забил девять мячей.

«Аристократы» заплатили за футболиста «Лестеру» немногим больше € 50 млн. Крайний защитник сыграл за лондонцев 26 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Первый матч Лэмпарда после возвращения в «Челси» — грусть. Ни игры, ни результата
Первый матч Лэмпарда после возвращения в «Челси» — грусть. Ни игры, ни результата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023