Чилуэлл прокомментировал продление контракта с «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Бенджамин Чилуэлл прокомментировал продление контракта с английским клубом.

«Я чувствую себя обосновавшимся в «Челси» игроком. Я наслаждаюсь временем, проведённым здесь на поле, поэтому очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью проекта в долгосрочной перспективе, и очень рад подписать новый контракт. Мы усердно работаем для достижения успеха, и я сделаю всё возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые так радушно приняли меня», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Чилуэлл подписал первый контракт с «Челси» в 2020 году, когда команду возглавлял нынешний тренер Фрэнк Лэмпард. Всего игрок провёл за синих 80 матчей и забил девять мячей.

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