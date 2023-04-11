«Происходит цирк». Канчельскис — о назначении Талалаева главным тренером «Химок»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».
«Чего ожидать от назначения Талалаева в «Химки»? Вылетят в ФНЛ. Происходит какой-то цирк. Видимо, руководителям «Химок» нравится устраивать такое шоу. Наверное, хотят переплюнуть президента «Палермо», который за сезон поменял семь тренеров – такой же чудик.
К Талалаеву есть интерес за рубежом, что ли, чтобы он там тренировал? В сложившейся ситуации, в которой мы находимся, будет сложно кому-то уехать за рубеж.
Мне кажется, Талалаев недолго проработает в «Химках». Вообще не очень понятно, как подписывают такие контракты на пять лет. Не знаю, откуда берутся такие мыслители, но меня уже ничего не удивляет. С такими руководителями, как у «Химок», далеко не доедешь: убирают одного, ставят другого — и так далее. Устраивают клоунаду. Такие руководители футбольных клубов работают в нашем чемпионате. Видимо, им нравится смешить народ — пусть смешат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 11 апреля 2023
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