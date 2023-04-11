Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алаба — о ситуации с Баэной: мы поддерживаем Вальверде, больше ничего не могу сказать

Алаба — о ситуации с Баэной: мы поддерживаем Вальверде, больше ничего не могу сказать
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба ответил на вопрос о выступлении клуба в Ла Лиге, а также высказался о конфликте между одноклубником Федерико Вальверде и полузащитником «Вильярреала» Алексом Баэной.

«Всегда хочется побеждать в лиге, мы будем продолжать бороться до конца и стараться победить в каждой из оставшихся игр.

Ситуация с Вальверде? Мы все поддерживаем его, он сосредоточен на завтрашней игре, а больше я ничего сказать не могу», — приводит слова Алабы Football Espana.

Напомним, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке после матча 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:2. Появилась информация, что Алекс оскорбил семью Федерико во время игры, но Баэна отрицает обвинения, обратившись в полицию по поводу инцидента.

Материалы по теме
Баэна опубликовал заявление по поводу нападения со стороны Вальверде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023