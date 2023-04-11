«Бенфика» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала ЛЧ

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Сегодня, 11 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» пройдёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся местная «Бенфика» и миланский «Интер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Морато, Антонио Силва, Жилберто, Флорентино, Шикинью, Эурснес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш.

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.

На стадии 1/8 финала «Интер», вышедший из группы с мюнхенской «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».

«Бенфика» в 1/8 финала оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с французским «ПСЖ», туринским «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.